Portogallo, il c.t. Santos elogia ancora Cristiano Ronaldo: “Viene da un’altra galassia…”

Domani sera, venerdì 11 ottobre, il Portogallo scenderà in campo contro il Lussemburgo per proseguire il percorso delle qualificazioni a Euro 2020. È intervenuto nella conferenza stampa della vigilia il commissario tecnico Fernando Santos, che ogni volta celebra il proprio fuoriclasse Cristiano Ronaldo (impossibile farne a meno): “Non ci sono dati, né termini di paragone quando si parla di un campione di questo genere. Un mio amico ieri gli ha chiesto un autografo e gli ha chiesto: ‘Ma da dove vieni?’, lui gli ha risposto ‘da Madeira’, per poi sentirsi dire, di nuovo ‘no, sbagli: tu sei di un’altra galassia’. Sì, in effetti viene da una galassia a parte”. Non dovranno i lusitani prendere sottogamba l’impegno col Lussemburgo, per quanto sulla carta ben inferiore: “Dobbiamo prestazione attenzione, anche se siamo favoriti”.