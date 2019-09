Portogallo, il ct Santos si gode Cristiano Ronaldo e rivela: “È il migliore. Quando eravamo a Parigi…”

Serata da incorniciare per il Portogallo e per Cristiano Ronaldo. Poker incredibile quello rifilato dal portoghese alla Lituania nel 5-1 finale dei suoi. Una notte speciale che gli ha regalato anche il record come miglior marcatore di sempre nella storia delle qualificazioni ad un Europeo.

Al termine della gara, come riporta Eurosport, il ct lusitano Fernando Santos ha avuto parole d’elogio per il suo asso rivelando anche un aneddoto particolare.

“Non c’è uno stadio al mondo che non applaudirebbe Cristiano Ronaldo. È il migliore al mondo. A Parigi, nella prima partita, l’hotel della Francia era dall’altra parte della strada. C’erano mille persone sotto il nostro a gridare ‘Ronaldo, Ronaldo’, e nessuno sotto l’hotel dei francesi”, ha detto Santos su CR7. E poi ha aggiunto: “Un giocatore dipende sempre dalla squadra. Poi, se la squadra lo aiuta, Cristiano Ronaldo fa queste cose. Non puoi non apprezzarlo…”.