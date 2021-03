Portogallo, Meira: “Ronaldo, gettare la fascia è inaccettabile e anche pessimo esempio”

L’ex giocatore del Portogallo e dello Zenit Fernando Meira ha commentato la reazione del capitano della nazionale Cristiano Ronaldo nella partita contro la Serbia (2-2) per la qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. All’attaccante della Juventus non è stato concesso un gol netto visto che la palla aveva varcato di almeno un metro la linea della porta ma non per l’arbitro. Indispettito, Ronaldo, si è tolto la fascia da capitano e l’ha lanciata sul prato. “Ovviamente il gol era validissimo -spiega Meira-. Ma Ronaldo non può gettare la fascia per terra in quel modo. Il suo comportamento è comprensibile, ma inaccettabile per uno che è capitano della nazionale. E non è accettabile lasciare il campo mentre la partita è ancora in corso. Un giocatore della sua classe non dovrebbe permetterselo. Sono d’accordo con lui e capisco la sua delusione. Ma gli arbitri commettono errori, soprattutto senza il VAR, e il capitano deve dare l’esempio. Ieri ha dato un pessimo esempio “, ESPN cita Meira.