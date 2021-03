Portogallo, Santos su CR7: “Consigli? Posso darglieli in privato. Il Mondiale…”

Le ultime settimane di Cristiano Ronaldo sono state decisamente diverse rispetto agli standard a cui il fuoriclasse è abituato. Più critiche e meno elogi, ma a difendere il campione della Juventus ci ha pensato il CT portoghese Santos: “Cristiano ha vinto tutto a livello di club – ricorda il CT della Nazionale portoghese – , il Mondiale è il grande titolo che manca a Cristiano dopo aver vinto l’Europeo nel 2016″. Santos consiglia Cristiano Ronaldo per il futuro, ma non in pubblico: ” Se vuole un consiglio, posso darglielo personalmente. Lo conosco bene, lo alleno da quando ha 18 anni e abbiamo un ottimo rapporto. Parliamo molto, ma le conversazioni fra amici restano private”. E sicuramente Santos saprà cosa dire a Cristiano Ronaldo visto il bel rapporto che lega i due.

