Portogallo, schiaffo di Ronaldo all’avversario irlandese poi fa doppietta da record

Portoghese molto nervoso in questo periodo

L'attaccante del Portogallo Cristiano Ronaldo ha dato uno schiaffo al difensore irlandese Dara O'Shea durante il match con l'Irlanda valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. Il portoghese si stava preparando per calciare un rigore e O'Shea ha spostato la palla da dischetto e l'ex Juve stasera molto nervoso ha reagito con uno schiaffo in pieno volto al giocatore irlandese. Senza che l'arbitro tiri fuori alcun cartellino. Il calciatore del Manchester United poi ha fallito il tiro dagli undici metri neutralizzato dal portiere 19enne Gavin Bazunu. Ronaldo si è riscattato nel finale con una doppietta che ha consentito al Portogallo di battere l'Irlanda e centrare un record storico: 111 gol con la maglia della sua Nazionale.