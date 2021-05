Psg e Italia tremano: ginocchio di Verratti fa crac

Si teme che l'ex Pescara non possa recuperare in tempo

Il Psg perde il centrocampista Marco Verratti per le ultime partite del campionato francese che vede il Lille sempre più vicino alla conquista del titolo. L'ex Pescara infatti si è infortunato in allenamento al ginocchio destro: contusione con distensione del legamento laterale interno. E così scatta anche l'allerta in vista dell'Europeo che inizia tra un mese. Bisognerà però attendere fino a lunedì e il responso di nuovi esami medici per avere una maggiore visibilità sull'indisponibilità reale del giocatore che saltò l'Europeo del 2016 per pubalgia. “Voglio essere ottimista – ha dichiarato Pochettino – ma non conosciamo ancora l'entità esatta dell'infortunio”.