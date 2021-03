Qatar 2022, Germania alla frutta battuta in casa dalla Macedonia

La Germania ci ricasca. Dopo la clamorosa sconfitta contro la Spagna nella Nations League, stasera a Duisburg altro incredibile scivolone. Tedeschi battuti in casa loro dalla Macedonia del Nord che ha vinto con il punteggio di 2-1. Pandev ha aperto le marcature alla fine del primo tempo poi nella ripresa pareggio di Gundogan e poi di Elmas per il 2-1 definitivo. Match che ha evidenziato una serie di errori difensivi dei tedeschi che sono stati puniti in due circostanze. Per la Germania si mette male in classifica che vede l’Armenia a 9 punti e tedeschi a 6 con la Macedonia del Nord.

Questi i risultati al termine dei delle gare della 3^ giornata della fase di qualificazione a Qatar 2022:

GRUPPO B

Grecia-Georgia 1-1 (76’ Kakabadze Aut., 78’ Kvaratskheila)

Spagna-Kosovo 3-1 (34’ Olmo, 36’ Torres, 70’ Halimi, 75’ Moreno)

GRUPPO C

Lituania-Italia 0-2 (47’ Sensi, 94’ Immobile)

Irlanda del Nord-Bulgaria 0-0

GRUPPO D

Bosnia-Francia 0-1 (60’ Griezmann)

Ucraina-Kazakistan 1-1 (20’ Yaremchuk, 59’ Muzhikov)

GRUPPO F

Moldavia-Israele 1-4 (29’ Carp, 47’ Zahavi, 57’ Solomon, 64’ Dabbur, 66’ Natcho)

Scozia-Isole FarOer 4-0 (7’ e 53’ McGinn, 60’ Adams, 70’ Fraser)

Austria-Danimarca 0-4 (58’ e 74’ Skov Olsen, 63’ Maehle, 67’ Hojbjerg)

GRUPPO I

San Marino-Albania 0-2 (63’ Manaj, 85’ Uzuni)

Andorra-Ungheria 1-4 (47’ Fiola, 51’ Gazdag, 58’ Kleinheisler, 90’ Nego, 92’ Pujol)

Inghilterra-Polonia 2-1 (19′ Kane, 58’ Molder, 85’ Maguire)

GRUPPO J

Armenia-Romania 3-2 (giocata alle 18)

Liechtenstein-Islanda 1-4 (12’ Seavarsson, 46’ Bjarnason, 77’ Palsson, 79’ Y. Frick, 93’ Sigurjonsson)

Germania-Macedonia del Nord 1-2 (47’ Pandev, 63’ Gundogan, 85’ Elmas)