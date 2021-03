Qatar 2022, Ronaldo fa sorridere il Portogallo. Cade la Russia con gol ‘italiano’

Gol a grappoli nel martedì delle qualificazioni a Qatar 2022. Il Portogallo riparte in Lussemburgo grazie a CR7 e tiene il passo della Serbia, vittoriosa in Azerbaigian. Nel gruppo E il Belgio asfalta 8-0 la Bielorussia e si prende la vetta approfittando del ko dei cechi a Cardiff. Turchia frenata 3-3 dalla Lettonia nonostante Calhanoglu (assist e gol), si avvicinano Olanda e Norvegia. Nel gruppo H a segno gli interisti: Skriniar contro la Russia, Perisic piega Malta. Successo importantissimo per il Galles contro la Repubblica Ceca, così come quello della Norvegia di Haaland (ancora a secco) nella trasferta montenegrina.

Gruppo A

Lussemburgo-Portogallo 1-3: 30′ Rodrigues (L), 47′ p.t. Jota, 51′ Ronaldo, 80′ Palhinha

Azerbaigian-Serbia 1-2: 16′ e 81′ Mitrovic, 60′ rig. Makhmudov (A)

Gruppo E

Galles-Repubblica Ceca 1-0: 82′ James

Belgio-Bielorussia 8-0: 14′ Batshuayi, 17′ e 89′ Vanaken, 38′ e 76′ Trossard, 42′ Doku, 49′ Praet, 70′ Benteke

Gruppo G

Turchia-Lettonia 3-3: 2′ Karaman, 34′ Calhanoglu, 36′ Savalnieks (L), 52′ rig. Yilmaz, 58′ Uldrikis, 79′ Ikaunieks

Gibilterra-Olanda 0-7: 42′ Berghuis, 55′ L. de Jong, 61′ e 89′ Depay, 62′ Wijnaldum, 64’Malen, 85′ van de Beek

Montenegro-Norvegia 0-1: 35′ Sorloth

GRUPPO H

Slovacchia-Russia 2-1: 38′ Skriniar, 71′ Fernandes (R), 74′ Mak

Croazia-Malta 3-0: 62′ Perisic, 76′ rig. Modric, 90′ Brekalo

Cipro-Slovenia 1-0: 42′ Pittas