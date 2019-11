Qualificazioni Euro 2020, il Belgio vola coi fratelli Hazard. Galles e Slovenia ancora in corsa

Altra giornata di partite di qualificazione a Euro 2020. Una di queste si è disputata alle ore 15 e ha visto la Scozia imporsi a Malta 2-1, ininfluente ai fini del Gruppo I in quanto entrambe sono già state eliminate dalla competizione. Alle 18, invece, nello stesso girone il Belgio ha travolto a domicilio la Russia 4-1 (entrambe sono già qualificate): fratelli Hazard sugli scudi, doppietta per Eden, un gol per Thorgan e uno anche per l’interista Lukaku. Un’autorete consente alla Slovenia di battere la Lettonia e di sperare ancora nel pass per la fase finale della competizione, ma bisogna aspettare l’Austria in campo stasera. Il Kazakistan vince 3-1 a San Marino, il Galles supera 2-0 in trasferta l’Azerbaigian e resta in lizza per raggiungere uno dei primi due posti del Gruppo E.

Giocate alle 18:

Cipro-Scozia 1-2 (giocata alle 15) – Gruppo I

Azerbaigian-Galles 0-2 – Gruppo E

Russia-Belgio 1-4 – Gruppo I

San Marino-Kazakistan 1-3 – Gruppo I

Slovenia-Lettonia 1-0 – Gruppo G

Stasera, ore 20.45:

Austria-Macedonia – Gruppo G

Croazia-Slovacchia – Gruppo E

Germania-Bielorussia – Gruppo C

Irlanda del Nord-Olanda – Gruppo C

Israele-Polonia – Gruppo G