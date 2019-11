Qualificazioni Euro 2020, il Portogallo vince e accede alla fase finale: CR7 fa 99. Serbia out

Si sono giocate alle ore 15 di oggi, domenica 17 novembre, due partite di qualificazione a Euro 2020, le ultime del Girone B: in campo Lussemburgo-Portogallo e Serbia-Ucraina. Con l’Ucraina già qualificata da prima in classifica, Portogallo e Serbia si giocavano il secondo posto, ultimo disponibile per staccare il pass per la fase finale. I lusitani dovevano vincere per non guardare all’altro campo, e ci sono riusciti: 2-0 con le reti di Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo. Lo juventino raggiunge così quota 99 centri in Nazionale, dando seguito alla tripletta di qualche giorno fa alla Lituania.

Sull’altro campo, la Serbia si lascia raggiungere sul 2-2 dall’Ucraina a pochissimi minuti dal fischio finale. Un gol, quello di Bjesjedin, arrivato poco dopo quello del 2-0 del Portogallo in Lussemburgo, probabilmente la Nazionale serba ha mollato un po’ la presa, sapendo di non poter più raggiungere il secondo posto nel girone.

I risultati delle partite delle 15:

Lussemburgo-Portogallo 0-2 (Gruppo B)

Serbia-Ucraina 2-2 (Gruppo B)

Le partite della serata:

Bulgaria-Repubblica Ceca (ore 18)

Kosovo-Inghilterra (ore 18)

Albania-Francia (ore 20,45)

Andorra-Turchia (ore 20,45)

Moldavia-Islanda (ore 20,45)