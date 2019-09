Qualificazioni Euro 2020: la Finlandia tiene il passo dell’Italia. Spagna, vittoria col brivido in Romania

Dopo Armenia-Italia, terminata con il 3-1 in favore degli azzurri, si sono giocate oggi – giovedì 5 settembre – altre 8 partite di qualificazione a Euro 2020. Nel girone della Nazionale di Roberto Mancini da segnalare il successo della Finlanda sulla Grecia: gli scandinavi vincono di misura con rigore di Pukki e restano a -3 dall’Italia (domenica lo scontro diretto che può risultare decisivo). Come prevedibile, sempre nel gruppo J, la cinquina rifilata dalla Bosnia ed Erzegovina al Liechtenstein.

Nella serata del ricordo di Xana, la piccola bambina di Luis Enrique morta nella scorsa settimana, la Spagna vince 2-1 a Bucarest contro la Romania non senza qualche difficoltà: rigore di Sergio Ramos, raddoppio di Paco Alcacer, rete di Andone per i padroni di casa ed espulsione nel finale di Diego Llorente che stava per compromettere il risultato. La Roja resta a punteggio pieno nel proprio girone, che ha visto il successo per 2-0 della Norvegia su Malta e della Svezia sulle Isole Far Oer (4-0).

Nel Gruppo D la Danimarca chiude il set a Gibilterra: 6-0 con anche due reti su rigore del gioiello del Tottenham Eriksen, ambito da Juventus ed Inter. Pareggio invece fra Irlanda e Svizzera: sfiora il colpaccio la formazione elvetica con gol al 74′ di Schär, 1-1 di McGoldrick al minuto 85. Nel Gruppo G stesso risultato fra Israele e Macedonia, con reti di Zahavi e Ademi. Domani le altre gare dello stesso girone.

18:00 | Armenia – Italia 1-3

20:45 | Bosnia – Liechtenstein 5-0

20:45 | Far Oer – Svezia 0-4

20:45 | Finlandia – Grecia 1-0

20:45 | Gibilterra – Danimarca 0-6

20:45 | Irlanda – Svizzera 1-1

20:45 | Israele – Macedonia 1-1

20:45 | Norvegia – Malta 2-0

20:45 | Romania – Spagna 1-2