Qualificazioni Euro 2020, la Russia stacca il pass per la fase finale. Olanda, altro successo

Dopo la partita delle ore 15 giocata fra Kazakistan e Belgio, finita 2-0 per la selezione di Roberto Martinez, che si era già qualificata aritmeticamente a Euro 2020 qualche giorno fa, nel pomeriggio si sono giocate altre quattro partite di qualificazione. Rimaniamo nel Gruppo I: dopo il Belgio, primo con 24 punti sui 24 disponibili, secondo posto per la Russia, che con il 5-0 a Cipro si prende il pass per la fase finale del torneo continentale (due gol per Cheryshev, uno per Ozdoer, Dzyuba e Golovin). San Marino ne prende 6 dalla Scozia.

Nel Gruppo C gran balzo dell’Olanda: una doppietta di Wijnaldum stende la Bielorussia 2-1 in trasferta e lancia la selezione di Koeman verso la qualificazione, ma si devono ancora giocare diverse partite (e attenzione alla Germania, in campo stasera in Estonia). Nel Gruppo E, invece, successo per l’Ungheria sull’Azerbaijan per 1-0: Croazia, Ungheria e Slovacchia sono nei primi 3 posti in classifica, ognuna distante di un punto solo dall’altra, ma il Galles questa sera ha la grande chance di rientrare in gioco (serve la vittoria con la Croazia).

Kazakistan-Belgio 0-2 (giocata alle 15) (Gruppo I)

Bielorussia-Olanda 1-2 (Gruppo C)

Cipro-Russia 0-5 (Gruppo I)

Scozia-San Marino 6-0 (Gruppo I)

Ungheria-Azerbaijan 1-1 (Gruppo E)

Questa sera, ore 20.45:

Estonia-Germania

Galles-Croazia

Polonia-Macedonia

Slovenia-Austria