Qualificazioni Euro 2020, Lukaku show nel 9-0 del Belgio su San Marino. Olanda, che rimonta!

Sono ripartite le qualificazioni a Euro 2020, alcune Nazionali già staccano il pass per la fase finale. Come il Belgio, che ne rifila 9 a San Marino e fa sette vittorie in altrettante partite nel proprio girone (doppietta di Lukaku, che raggiunge quota 51 gol con la maglia del proprio Paese, cifra incredibile). Nello stesso girone si avvicina alla qualificazione la Russia, seconda a 18 punti grazie al 4-0 secco alla Scozia (tripletta di Dzyuba). Un gol segnato in meno per la Croazia, che si sbarazza 3-0 dell’Ungheria nel Gruppo E: reti di Modric e Petkovic (doppietta) e primo posto davanti alla Slovacchia, fermata sull’1-1 contro il Galles (gol di Kucka per la selezione di casa).

Passando al Gruppo C, rimonta fondamentale dell’Olanda sull’Irlanda del Nord ottenuta nei minuti finali (3-1) che tiene in vita la selezione di Koeman per accedere alla fase finale della competizione (si attende il match fra Germania ed Estonia, in campo domenica, per fare meglio i calcoli). Pareggio senza gol fra Bielorussia ed Estonia nel pomeriggio. La Polonia legittima il primo posto nel Gruppo G grazie al 3-0 sul campo della Lettonia, nemmeno a dirlo con tripletta del capitano Robert Lewandowski, che quest’anno sta davvero segnando a raffica. La Macedonia, con doppietta del ‘napoletano’ Elmas fa 2-1 con la Slovenia, così tiene il passo dell’Austria, al secondo posto del girone a +2, che invece fa 3-1 con Israele.

Kazakistan-Cipro 1-2 (Gruppo I)

Bielorussia-Estonia 0-0 (Gruppo C)

Austria-Israele 3-1 (Gruppo G)

Belgio-San Marino 9-0 (Gruppo I)

Croazia-Ungheria 3-0 (Gruppo E)

Lettonia-Polonia 0-3 (Gruppo G)

Macedonia-Slovenia 2-1 (Gruppo G)

Olanda-Irlanda del Nord 3-1 (Gruppo C)

Russia-Scozia 4-0 (Gruppo I)

Slovacchia-Galles 1-1 (Gruppo E)