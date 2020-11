Qualificazioni Euro 2020, l’Ungheria elimina l’Islanda. Ok anche Scozia e Slovacchia

Dopo la storica qualificazione della Macedonia, Euro 2020 accoglie anche l’Ungheria. La formazione magiara elimina la rivelazione dell’ultima edizione: l’Islanda per 2-1. E pensare che erano stati proprio gli islandesi ad andare in vantaggio con Sigurdsson nel primo tempo. Poi la rimonta degli ungheresi nel finale: all’88’ Nego pareggia e in pieno recupero la rete di Szoboszlai ribalta il risultato. Si qualifica anche la Slovacchia che passa dopo i tempi supplementari per 2-1 contro l’Irlanda del Nord. La Serbia esce di scena contro la Scozia ai calci di rigore. Decisivo l’errore di Mitrovic dopo che i tempi supplementari si erano chiusi sull’1-1.

I RISULTATI

Ungheria-Islanda 2-1

Irlanda del Nord – Slovacchia 1-2 (dopo tempi supplementari)

Serbia-Scozia 1-1 (4-5 dopo i calci di rigore)