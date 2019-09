Qualificazioni Euro 2020: Spagna-Svizzera sul velluto, Bosnia a picco, primo punto Liechtenstein

Vediamo insieme quali sono stati i risultati delle partite di oggi valide per le qualificazioni a Euro 2020. Oltre all’importantissimo successo dell’Italia per 2-1 sulla Finlandia, che proietta gli azzurri alla fase finale del torneo della prossima estate, da sottolineare – sempre nel Gruppo J – la sconfitta della Bosnia in Armenia per 4-2 e il pareggio clamoroso fra Grecia e Lichtenstein. Gli armeni salgono a 9 punti e si avvicinano alla Finlandia, che occupa il secondo e ultimo posto del girone per accedere agli europei, mentre Dzeko e compagni scendono al quarto posto a quota 7 (il c.t. Prosinecki si è dimesso). Grecia in grande crisi: regala il primo punto (e il primo gol) al Liechtenstein, Nazionale “materasso” del raggruppamento.

Nel Girone D tutto facile per la Svizzera che liquida Gibilterra 4-0 (a segno anche il milanista Rodriguez), mentre è pareggio fra Georgia e Danimarca. Nel Gruppo F tiene vivo l’obiettivo qualificazione la Romania, che supera 1-0 in casa Malta: ora il secondo posto della Svezia di sta un punto, considerando che gli scandinavi hanno pareggiato 1-1 con la Norvegia in serata. La Spagna si sbarazza delle Isole Far Oer per 4-0 ed è a punteggio pieno: doppiette di Rodrigo e Paco Alcacer.

Girone J Armenia-Bosnia (ore 15) 4-2

Girone D Georgia-Danimarca (ore 18) 0-0

Girone D Svizzera-Gibilterra (ore 15) 4-0

Girone F Romania-Malta (ore 18) 1-0

Girone J Finlandia-Italia (ore 20.45) 1-2

Girone J Grecia-Liechtenstein (ore 20.45) 1-1

Girone F Spagna-Far Oer (ore 20.45) 4-0

Girone F Svezia-Norvegia (ore 20.45) 1-1