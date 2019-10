Non solo l’Italia. Sono infatti diverse le nazionali scese in campo questa sera per le qualificazioni agli Europei 2020. Soltanto un pareggio per la Spagna in Norvegia, mentre vincono Svezia, Bosnia e Romania.

Questi tutti i risultati delle partite odierne:

Georgia-Irlanda 0-0

Bosnia Erzegovina-Finlandia 4-1

Danimarca-Svizzera 1-0

Isole Far Oer-Romania 0-3

Italia-Grecia 2-0

Liechtenstein-Armenia 1-1

Malta-Svezia 0-4

Norvegia-Spagna 1-1