Rabiot ammette: “Nella Francia tutto bene, alla Juventus invece…”

Altalenante alla Juventus, ritrovato in Francia. Adrien Rabiot mostra due volti diversi, anche se in generale non è un momento semplice per lui. In generale, però, l’avventura con la propria Nazionale sembra procedere al meglio, come ha raccontato in conferenza stampa dopo il pari contro l’Ucraina nelle qualificazioni al Mondiale 2022: “Ci aspettavamo questo tipo di gioco da parte dell’Ucraina, non è mai facile affrontare una difesa a cinque, ma dobbiamo saperci adattare ai nostri avversari. Se non abbiamo vinto, è perché non abbiamo dato tutto. Sarebbe servito più ritmo ieri, ma non c’è nulla per cui arrabbiarsi o spaventarsi. Ci sarebbe piaciuto iniziare meglio le qualificazioni al Mondiale, però potremo riscattarci già nella prossima partita fra pochi giorni col Kazakistan”.

PARAGONE

Rabiot ha anche confrontato la situazione vissuta con la Francia con il momento alla Juventus: “Qui sta andando abbastanza bene, mentre alla Juve è tutto più complicato dal punto di vista collettivo. Io cerco sempre di dare il meglio e gioco molto, ma è difficile ottenere sempre buoni risultati scendendo in campo ogni tre giorni. L’allenatore vede però che provo a fare ogni volta del mio meglio, questo gli piace”.