Rakitic, addio alla Croazia: “L’Europeo 2020 potrebbe essere l’ultimo mio torneo importante…”

Ivan Rakitic potrebbe dire addio alla Nazionale croata. Lo ha dichiarato lo stesso centrocampista ai microfoni di Sportske Novosti. Il classe 1988 del Barcellona starebbe pensando a dire addio alla Croazia dopo l’Europeo 2020.



“Sto considerando l’idea che il campionato europeo nel 2020 possa essere il mio ultimo grande torneo con la squadra nazionale”, ha detto Rakitic. “Io guardo le cose in modo realistico, questo è abbastanza ovvio. Ma vediamo come vanno le cose. Discuteremo di questo con l’allenatore, e decideremo per il meglio. Sia per me che per la Croazia”. “Come ho detto ripetutamente cercherò di aiutare i giovani giocatori in ogni modo possibile. La cosa più importante è che la squadra nazionale croata si esibisca con successo ad Euro 2020, poi ci occuperemo del resto e vedremo. Non importa quello che voglio io, la cosa principale è che le cose vadano bene per il nostro team”, ha concluso Rakitic.