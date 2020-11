Rami vuole Benzema in Nazionale: “Frustrante non vederlo con la maglia della Francia”

Adil Rami chiama Karim Benzema in Nazionale. Il difensore del Boavista ha parlato a Le Parisien dopo la sconfitta della Francia contro la Finlandia e ha colto l’occasione per fare una riflessione in merito all’assenza del centravanti del Real Madrid, rimosso dal lontano 2015 dalla squadra a causa della nota vicenda di ricatto con Valbuena.

Secondo il centrale campione del Mondo, l’attaccante dovrebbe essere chiamato da Deschamps in squadra in quanto uno dei giocatori più forti per il reparto avanzato.

Rami: “Frustrante non vedere Benzema con la Nazionale”

“È molto frustrante non avere Benzema in questa squadra”, ha detto Rami sull’assenza del bomber dal giro dei galletti. “Chiaramente schierarsi con Benzema non vuol dire essere contro Olivier Giroud. Abbiamo bisogno anche di Giroud perché è un marcatore. Ma se ci fosse una riconciliazione con l’allenatore, sarebbe bello rivedere Benzema in blues. Per Karim è importante prendere parte a qualche grande competizione. Questa storia è troppo stupida”, ha proseguito il difensore facendo riferimento alla decisione di non convocare più il bomber del Real Madrid per gli impegni della Nazionale. “Se è necessario chiedere scusa pubblicamente o davanti all’allenatore, allora Karim deve farlo. Deve pensare a les bleus” .