Ramsey, che bordate alla Juventus: “Nel Galles filosofia d’allenamento diversa”

Aaron Ramsey critica i metodi di allenamento adottati dalla Juventus ritenendoli inadeguati

Arrivato nell'estate 2019, Aaron Ramsey non è mai riuscito a incidere come ci si sarebbe aspettati in casa Juventus. Il centrocampista gallese ha pagato i numerosi infortuni, ma sembra anche avere un'idea particolare delle ragioni del suo flop. Queste le sue parole dalla conferenza stampa del Galles: "La filosofia d'allenamento e i metodi sono diversi tra qui e il mio club. Ci sono molte persone qui che si prendono cura di me da molti anni, sanno come tirare fuori il meglio e far sì che possa giocare molte gare di fila come fatto agli Europei. Sono capace di questo e di giocarle bene: e ora sto bene, sono pronto. Il riposo? E' una parte importante del mio percorso ma sono contento di essere qui e di poter giocare la mia parte. Sono contento di esser qui coi ragazzi e poter fare il mio nelle prossime gare. Significa tutto per me giocare per il Galles, è un orgoglio capitanare i ragazzi. Sarà un'esperienza unica, ancora".