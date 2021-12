Ranking FIFA: l’Italia chiude il 2021 al 6° posto

La Nazionale di Roberto Mancini ha guadagnato 4 posizioni rispetto al dicembre 2020. Per il quarto anno consecutivo il Belgio al comando davanti a Brasile e Francia

In un 2021 che resterà indimenticabile per il successo nel Campionato Europeo, la Nazionale di Roberto Mancini saluta l’anno piazzandosi al 6° posto di un Ranking FIFA che la vede guadagnare quattro posizioni e 115,77 punti rispetto al dicembre 2020. Per il quarto anno consecutivo il Belgio si conferma al comando della classifica mondiale davanti a Brasile e Francia. Alle loro spalle l’Inghilterra, finalista dell’Europeo (+85,52 punti rispetto al dicembre 2020) e l’Argentina vincitrice della Coppa America (+108,51 punti).