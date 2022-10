Ranking FIFA, l’Italia sale al 14° posto

Pubblicato l'ultimo aggiornamento della classifica per nazionali, valida per la compilazione delle quattro urne in vista del sorteggio in programma sabato 22 a Auckland

Qualificata alla fase finale del Mondiale per la seconda volta consecutiva dopo Francia 2019, la Nazionale femminile guadagna una posizione nel ranking FIFA, salendo dal 15° al 14° posto. In testa alla classifica si confermano gli Stati Uniti, mentre in seconda posizione si registra il controsorpasso della Svezia, che relega la Germania al terzo posto. Nelle prime 15 posizioni, il salto più significativo è quello della Spagna, salita dall'ottavo al sesto posto.

Il ranking FIFA, ufficializzato oggi (il prossimo aggiornamento verrà diffuso il 9 dicembre), ha consentito anche di ufficializzare le fasce per il sorteggio della fase finale del Mondiale (20 luglio-20 agosto), in programma sabato 22 ottobre a Auckland. L'Italia è in seconda fascia assieme a Canada, Paesi Bassi, Brasile, Giappone, Norvegia, Cina e Corea del Sud; in prima fascia, oltre ad Australia e Nuova Zelanda in qualità di paesi organizzatori, ci sono anche Stati Uniti, Svezia, Germania, Inghilterra, Francia e Spagna. Comporranno la terza fascia Danimarca, Svizzera, Irlanda, Colombia, Argentina, Vietnam, Costa Rica e Giamaica. In quarta fascia, infine, Nigeria, Filippine, Sudafrica, Marocco, Zambia e le tre squadre che usciranno dai playoff interconfederali che si giocheranno in Nuova Zelanda a febbraio e che vedranno in campo Taipei Cinese, Thailandia, Senegal, Camerun, Haiti, Panama, Cile, Paraguay, Papua Nuova Guinea e Portogallo.