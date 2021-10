Retroscena Danimarca: festa in piscina in hotel prima della Moldavia

Al party avrebbero partecipato anche alcune camierere della struttura per le quali sarebbero già stati presi provvedimenti

Retroscena svelato dal giornale danese Se og Hor e riportato dal Sunin merito alla Nazionale danese, protagonista nelle scorse giornate di diverse partite per le qualificazioni al Mondiale in Qatar. Da quanto si apprende, la Danimarca avrebbe tenuto con alcuni suoi calciatori un party in piscina nell'hotel in cui alloggiava nelle ore precedenti alla gara contro la Moldavia, poi vinta 4-0. I giocatori si sarebbero ritrovati per un po' di relax e avrebbero convinto alcune camiere della struttura ad unirsi a loro.