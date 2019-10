Riscatto Under 21, Scamacca stende l’Armenia

A Yerevan l’Italia Under 21 riscatta il grigio pareggio in Irlanda superando di misura l’Armenia nella terza partita del girone di qualificazione all’Europeo 2021.

Ha deciso un colpo di testa di Scamacca al 20′ del primo tempo su cross di Sottil, ma gli Azzurrini hanno avuto tante altre occasioni per arrotondare il punteggio, in particolare con Cutrone, che ha sbattuto contro le prodezze del portiere Aslanyan. L’Armenia è però rimasta in partita fino alla fine sfiorando il clamoroso pareggio al 93′ con Bichakhchyan che ha colpito la traversa.

Con questa vittoria l’Italia sale a 7 punti in tre partite, al secondo posto alle spalle dell’Irlanda a quota 10, ma con una partita giocata in più.