Ritorno al passato, amichevole di lusso tra Brasile e Italia… del 1994

La federcalcio brasiliana (Cbf) ha annunciato che il prossimo 9 gennaio nello stadio Presidente Vargas di Fortaleza si affronteranno le nazionali del 1994 di Brasile e Italia nel match di rivincita della finale mondiale di quell’anno, negli Usa che si giocò al Rose Bowl di Pasadena.

Lo riporta l’Ansa che scrive anche chi saranno i protagonisti della gara: non solo Aldair, Romario e Ronaldo il Fenomeno. Ma anche Taffarel, Gilmar Rinaldi, Cafu, Jorginho, Márcio Santos, Aldair, Ricardo Rocha, Ronaldao, Branco, Mauro Silva, Dunga, Mazinho, Bebeto, Zinho, Paulo Sergio e Viola. L’allenatore sarà il ct dell’epoca, Carlos Alberto Parreira. Gli azzurri, invece, scenderanno in campo con Baresi, Albertini, Apolloni, Zola, Benarrivo, Berti, Costacurta, Casiraghi, Evani, Mussi, Massaro e Tassotti. Il ct dovrebbe essere Arrigo Sacchi. Saranno presenti anche atleti di altri anni come Totò Schillaci, Panucci, Vierchowod, Eranio e Rossi. Il costo dei biglietti sarà piuttosto popolare tra i 2 e i 5 euro.