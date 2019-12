Robert Moreno pronto a ripartire: dopo la Spagna ecco l’offerta dell’Ecuador

Robert Moreno pronto a rimettersi in gioco con una Nazionale. Dopo aver guidato sapientemente la Spagna alla qualificazione per Euro 2020, e aver lasciato il posto – non senza polemica – al rientrante Luis Enrique, ecco che il ct sarebbe stato contattato da un’altra formazione.

Stando a quanto riportato da AS, il presidente della Federazione ecuadoriana, Fancisco Egas , nei giorni scorsi ha annunciato di aver già deciso il prossimo tecnico che siederà sulla panchina de La Tri e secondo il quotidiano spagnolo la scelta è ricaduta proprio su Robert Moreno il cui agente sarebbe stato contattato con tanto di offerta da recapitare all’allenatore: uno stipendio da 1,5 milioni di dollari a stagione. Vedremo se il tecnico deciderà di rispondere positivamente alla chiamata dell’Ecuador.