Roberto Mancini in visita all’Italia del Basket

Redazione ITASportPress

Tra un mese con la sua Nazionale andrà a caccia del pass per il Mondiale di Qatar 2022, ma intanto Roberto Mancini fa il tifo per un’altra Nazionale italiana impegnata nelle qualificazioni mondiali. Stamattina il Ct ha infatti fatto visita all'Italia del Basket nel ritiro di Bologna, preannunciando la sua presenza alle 20.30 al PalaDozza per il match con l’Islanda.

Grande appassionato di pallacanestro, Mancini ha fatto l’in bocca ai giocatori e al Ct Meo Sacchetti, ricordando quanto sia grande il cuore degli Azzurri soprattutto nelle difficoltà e contro avversari apparentemente più forti. Il presidente della FIP Gianni Petrucci ha ringraziato il Ct per la gradita visita, facendogli a sua volta l’in bocca al lupo per i play off mondiali.