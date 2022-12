Russia lascia la Uefa, Capello: “Strano associarla alla federazione asiatica”

L'ex Ct della Russia Fabio Capello ha definito strano il possibile trasferimento della RFU dalla UEFA alla Confederazione asiatica di calcio (AFC). Ieri si è tenuta una riunione del comitato esecutivo della RFU, durante la quale è stata esaminata la questione del passaggio all'AFC. Successivamente, il presidente della RFU Alexander Dyukov ha dichiarato che una decisione in merito verrà presa martedì la prossima settimana.“Nazionale russa in Asia? Non associo la Russia a un paese asiatico. Questo è strano ", ha detto Capello a Sport24.ru.