Salta amichevole col Gambia per Covid-19: la Guinea non ha 11 calciatori a disposizione

La pandemia di coronavirus si fa sentire anche nel mondo del pallone. A livello di Nazionali oltre che di club. Chiedere alla Guinea che ha deciso di annulla l’amichevole con il Gambia per i troppi contagiati.

Guinea: salta amichevole col Gambia

Non si disputerà, dunque, la gara amichevole fra Gambia e la Guinea. Il match, che si sarebbe dovuto disputare in Portogallo nella giornata di domani, è stato annullato dopo che la Federazione della Guinea ha ravvisato così tanti casi di Covid-19 all’interno del gruppo squadra che non vi erano più neppure 11 calciatori disponibili per scendere in campo e prendere parte alla sfida.

Una brutta notizia che fa capire come la pandemia di coronavirus, ormai, stia “invadendo” davvero anche il mondo del pallone a tutti i livelli.