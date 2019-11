Santi Cazorla, calvario finito: torna al gol con la Spagna dopo 4 anni

I medici gli dissero che sarebbe stato fortunato a tornare a camminare normalmente. Lui, però, non ne ha mai voluto sentir parlare e ha risposto con l’orgoglio, la grinta e la classe che lo ha sempre contraddistinto in campo. Santi Cazorla festeggia, esulta e siamo sicuri stia anche urlando a più non posso dentro di sé.

Nella gara tra Spagna e Malta è tornato al gol, è tornato alla vita. Il giocatore del Villarreal negli ultimi anni è stato vittima di diversi infortuni. Il più recente è quello dell’ottobre del 2016 che ha obbligato il 34enne a rimanere lontano dai campi per ben 618 giorni a causa di un’operazione alla caviglia. Un intervento che ha avuto gravi conseguenze a causa di un’infezione batterica che gli stava annientando il tendine d’Achille. A riportarlo in nazionale era stato Luis Enrique e adesso, con Robert Moreno è arrivato anche il gol. Una rete dopo 4 anni dall’ultima volta quando con la maglia della Roja era andato a segno il 13 novembre 2015 contro l’Inghilterra. Oggi, però, il momento più bello e la fine di un calvario che avrebbe distrutto chiunque… ma non Santi Cazorla.