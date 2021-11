Scaloni su Dybala: “Aveva già preso una botta prima di venire da noi”

L'attaccante argentino è infortunato

Il CT dell'Argentina, Lionel Scaloni, in conferenza stampa ha parlato delle condizioni di Paulo Dybala, l'attaccante scelto al posto di Messi nell'undici titolare contro l'Uruguay, uscito poi per infortunio. Sul giocatore della Juventus, ha rivelato: "Aveva preso una botta prima di venire in Nazionale e all'intervallo contro l'Uruguay ha sentito un affaticamento. Abbiamo deciso pertanto di toglierlo perché non volevamo rischiare. Aspettiamo gli esiti degli esami strumentali e se sta bene lo convocheremo".