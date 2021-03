Schweinsteiger e l’addio di Löw alla Germania: “Potrebbe essere uno stimolo per vincere l’Europeo. Sui successori…”

Joachim Löw ha annunciato il proprio addio alla Nazionale tedesca dopo il prossimo Europeo. Una notizia cheha generato tante reazioni e diversi rumors su chi potrà essere il suo successore alla guida della Germania. A commentare la vicenda è stato l’ex campione tedesco Bastian Schweinsteiger ai microfoni di ARD-Daily Topics.

Schweinsteiger e l’addio di Löw

“Gli devo molto personalmente e avrà sempre il mio rispetto”, ha esordito l’ex centrocampista e Campione del Mondo con la Germania. “Credo abbia fatto bene a mettere in chiaro la sua posizione prima dell’inizio del torneo. In questo modo non ci saranno voci che potranno dare fastidio alla squadra e chissà… magari ci sarà una motivazione in più da parte dell’intero gruppo che può anche portare alla vittoria finale”.

E ancora: “Tutti dovranno tirare fuori il proprio meglio all’Europeo e magari riusciranno a salutarlo con un trionfo storico”, ha detto Schweinsteiger. “Chi verrà dopo? Sinceramente tutti dicono Klopp. Ma credo ci siano altri profili da valutare e di livello importante. Per esempio c’è Flick che ha vinto tutto col Bayern Monaco ma anche la leggenda Matthaus. Diciamo che la federazione ha ancora qualche telefonata da fare…”.