Sergio Ramos, record e ammissione: “Olimpiadi? Nessuno direbbe di no…”

Sergio Ramos mette un altro record in bacheca. Il difensore del Real Madrid, questa volta è riuscito ad entrare nella storia della Spagna ritoccando il tabellino delle presenze con la maglia delle Furie Rosse.

Ramos, giocando la gara contro la Norvegia, nonostante l’1-1 finale che rimanda la qualificazione ad Euro 2020, può sorridere avendo toccato 168 presenze con la maglia del proprio Paese. Record e sorpasso ai danni della leggenda Iker Casillas. El Capitan scrive così un’altra pagina importantissima della sua storia con la Nazionale.

FUTURO – Ma l’ambizione di Sergio Ramos, come trapelato nelle ultime giornate, sarebbe quella di partecipare anche alle prossime Olimpiadi come fuori quota. Una notizia che lo stesso centrale della Spagna non smentisce. Anzi. Parlando a Teledeporte Ramos ha ammesso: “Sarebbe precipitoso parlare adesso di qualcosa di così bello come giocare ai Giochi Olimpici. Ma se uno viene chiamato, beh credo che nessuno direbbe di no…”, ha detto il difensore che poi fa i conti col presente: “Adesso devo concentrarmi sul mio club, ma sarebbe una bella idea…”.