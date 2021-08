Shevchenko dopo l’Ucraina potrebbe allenare l’Uzbekistan

L'offerta ufficiale starebbe per arrivare all'ex Ct dell'Ucraina

L'ex allenatore dell'Ucraina Andriy Shevchenko potrebbe guidare la nazionale dell'Uzbekistan. Lo riporta Sports.kz che cita fonti della Federcalcio dell'Uzbekistan che avrebbe preso in considerazione la candidatura dell'ex attaccante del Milan. Pare che sia già pronta una proposta ufficiale. Shevchenko è stato il ct della nazionale ucraina per cinque anni, ma dopo Euro 2020 ha lasciato l'incarico. Sotto la sua guida, l'Ucraina ha raggiunto i quarti di finale del campionato europeo fermata dall'Inghilterra che ha vinto 4-0 e successivamente Shevchenko non ha rinnovato il contratto con la nazionale.