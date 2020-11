Shilton: “La mano de Dios? Maradona non si è mai scusato. E’ stato antisportivo”

Sono passati oltre trent’anni, ma la rete di Diego Armando Maradona passata alla storia per la Mano de Dios, nel 2-1 dell’Albiceleste alla Nazionale inglese ai Mondiali in Messico del 1986, resta ancora indelebile nella mente dei tanti appassionati. Ancor di più nella testa e nei ricordi di chi, quel gol, lo ha subito. Il portiere dell’Inghilterra Peter Shilton ha raccontato a Sky Sports quei momenti e l’attuale stato d’animo nei confronti del 10 argentino morto ieri all’età di 60 anni. “È stato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. Maradona ha vinto da solo il campionato del mondo per l’Argentina. In Inghilterra eravamo arrabbiati con lui per quel gol. Va bene, segna un gol, imbroglia, ma poi confessi, chiedi scusa e vai avanti. Ma l’atteggiamento in alcuni paesi molto probabilmente, è diverso da quello inglese e della nostra cultura. Sì, abbiamo avuto sensazioni spiacevoli, ma ormai fanno parte del passato. Dobbiamo ora riconoscere la sua grandezza. Maradona era molto intelligente. In quell’episodio, ha anche scosso la testa, come se colpisse la palla. Non mi aspettavo che Maradona si avvicinasse all’arbitro e dicesse di aver segnato con la mano. Ma dopo la partita, ha iniziato a parlare della “Mano di Dio”. Diego non si è mai scusato. Era antisportivo “, ha dichiarato Shilton Sky Sports