Sorriso Italia: sale in top 10 nel Ranking Fifa

Nel giorno del 56esimo compleanno del commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini, arriva un bel “regalo” a tinte Azzurre. Infatti, con il recente aggiornamento del Ranking Fifa, la Nazionale italiana entra nella top 10 dopo diverso tempo di assenza.

La classifica del Ranking Fifa

Con l’aggiornamento dei dati, ecco che l’Italia è tornata nella Top 10 del Ranking Fifa. Gli azzurri entrano in decima posizione guadagnandone ben due rispetto alla precedente posizione. Curioso come anche il Messico salga fino al 9° posto. Chi, invece, non può esultare sono Croazia e Colombia che scendono all’undicesimo e al 15° posto. Resta sempre in testa il Belgio seguito da Francia e Brasile.

Belgio 1780

Francia 1755

Brasile 1743

Inghilterra 1670

Portogallo 1662

Spagna 1645

Argentina 1642

Uruguay 1639

Messico 1632

Italia 1625