Sorriso Taarabt, convocato dal Marocco: può tornare giocare dopo cinque anni di assenza dal campo

Buone notizie per Adel Taarabt, giocatore del Benfica, e vecchia conoscenza del calcio italiano – ex Milan e Genoa -. Vahid Halilhodzic, nuovo ct del Marocco, ha deciso di inserirlo nella lista dei convocati per il doppio impegno amichevole della Nazionale contro Burkina Faso e Niger, rispettivamente il 6 e il 10 settembre.

Per Taarabt, come scrive la BBC, si tratta della prima chiamata dopo 5 lunghi anni di assenza. Il trequartista del Benfica era stato convocato l’ultima volta nel 2016 ma la sua ultima apparizione sul terreno di gioco risale al 2014 quando giocò contro il Gabon. Per il classe ’89 si chiude, forse, un periodo molto nero della propria carriera che lo aveva portato fuori dai radar della propria Nazionale ma anche del club. Solamente negli ultimi mesi, infatti, Taarabt è tornato protagonista con il Benfica e ha anche rinnovato il contratto fino al 2022. Segno di una grande fiducia nei suoi confronti.