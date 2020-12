Live Sorteggio Mondiali 2022: gironi e avversarie dell’Italia

Tutto è pronto per il Sorteggio Mondiali 2022. Dalle 18.00 da Zurigo, gli accoppiamenti girone per girone per le qualificazioni alla fase finale del torneo in Qatar. L’Italia conoscerà dunque le sue rivali e lo farà partendo da una posizione di assoluto privilegio essendo la squadra azzurra testa di serie. Tra i pericoli maggiori per gli uomini di Roberto Mancini, la Svizzera, l’Ucraina, l’Ungheria e la Polonia già affrontata anche in Nations League.

Sorteggio Mondiali 2022: live

Ricordiamo le sei fasce e le varie Nazionali inserite nei “bussolotti”:

Fascia 1: Italia, Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Croazia, Danimarca, Germania, Olanda.

Fascia 2: Svizzera, Galles, Polonia, Svezia, Austria, Ucraina, Serbia, Turchia, Slovacchia, Romania.

Fascia 3: Russia, Ungheria, Irlanda, Rep. Ceca, Norvegia, Irlanda del Nord, Islanda, Scozia, Grecia, Finlandia.

Fascia 4: Bosnia, Slovenia, Montenegro, Macedonia del Nord, Albania, Bulgaria, Israele, Bielorussia, Georgia e Lussemburgo.

Fascia 5: Armenia, Cipro, Fær Øer, Azerbaigian, Estonia, Kazakhstan, Kosovo, Lituania, Lettonia, Andorra.