Sorteggio Mondiali Qatar 2022: Italia nel gruppo C con Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania

Alle 18 odierne si è svolto il Sorteggio Mondiali 2022. Da Zurigo sono arrivati tutti gli accoppiamenti e i vari gironi per le qualificazioni alla fase finale del torneo in Qatar. L’Italia ha conosciuto dunque le sue rivali per la corsa al torneo. Gli azzurri di Roberto Mancini partivano tra le teste di serie e con un raggruppamento da cinque squadre.

Sorteggio Mondiali 2022: i gironi

Ricordiamo quali erano le fasce e le varie Nazionali inserite nei “bussolotti”:

Fascia 1: Italia, Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Croazia, Danimarca, Germania, Olanda.

Fascia 2: Svizzera, Galles, Polonia, Svezia, Austria, Ucraina, Serbia, Turchia, Slovacchia, Romania.

Fascia 3: Russia, Ungheria, Irlanda, Rep. Ceca, Norvegia, Irlanda del Nord, Islanda, Scozia, Grecia, Finlandia.

Fascia 4: Bosnia, Slovenia, Montenegro, Macedonia del Nord, Albania, Bulgaria, Israele, Bielorussia, Georgia e Lussemburgo.

Fascia 5: Armenia, Cipro, Fær Øer, Azerbaigian, Estonia, Kazakhstan, Kosovo, Lituania, Lettonia, Andorra.

Fascia 6: Malta, Moldova, Liechtenstein, Gibilterra, San Marino.

Sono stati Daniele De Rossi e Rafael Van der Vaart a sorteggiare i vari accoppiamenti.

Alle 18.00 è iniziato il Sorteggio Mondiali Qatar 2022. Dopo alcuni minuti di presentazione con le immagini con la storia delle fasi finali dei tornei precedenti e alcuni commenti da parte di De Rossi e Van der Vart sono stati sorteggiati vari Gruppi.

Ecco il tabellone completo:

Gruppo A: Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbaijan.

Gruppo B: Spagna, Svezia, Grecia, Georgia, Kosovo.

Gruppo C: Italia, Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania.

Gruppo D: Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia, Kazakistan.

Gruppo E: Belgio, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia, Estonia.

Gruppo F: Danimarca, Austria, Scozia, Israele, Isole Faroe, Moldova.

Gruppo G: Olanda, Turchia, Norvegia, Montenegro, Lettonia, Gibilterra.

Gruppo H: Croazia, Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, Malta.

Gruppo I: Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania, Andorra, San Marino.

Gruppo J: Germania, Romania, Islanda, Macedonia del Nord, Armenia, Liechtenstein.