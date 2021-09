Southgate dice sì al Mondiale ogni due anni: “Non sarebbe troppo strano…”

Il pensiero del CT dell'Inghilterra sulla possibilità di disputare ogni due anni i mondiali di calcio: "Ci sono tante cose da valutare, aspetti positivi e negativi"

Redazione ITASportPress

C'è chi dice... (quasi) sì ai Mondiali ogni due anni. La proposta di cui si sta discutendo ormai da diverso tempo di far disputare la Coppa del Mondo ogni biennio e non più ogni quattro anni trova una prima apertura da parte del commissario tecnico Gareth Southgate. Come riportato da Sky Sports, infatti, il CT dell'Inghilterra non è sembrato troppo contrario, come magari altri colleghi, verso tale ipotesi.

NON STRANO - Il manager dei Tre Leoni, dopo la sfida contro Andorra vinta 4-0 dai suoi ha ammesso di aver parlato con Arsene Wenger anche della possibilità del Mondiale ogni due anni: "Ho parlato con Wenger. Sapevo che stava avendo dei contatti con diversi allenatori e ho avuto modo di discutere su diverse tematiche. Il Mondiale ogni due anni? La mia risposta è che sinceramente non so come la nostra generazione possa trovare questa ipotesi un concetto strano. Ci sono aspetti positivi e negativi e diverse linee di pensiero", le parole di Southgate. "In ogni caso il calendario internazionale dovrebbe essere ben riordinato anche perché non si possono sempre e solo aggiungere gare. Ci sono tante cose che devono essere prese in condiderazione.

Ricordiamo che la FIFA sta attualmente conducendo uno studio sulla fattibilità della Coppa del Mondo ogni due anni invece che quattro come in precedenza. In tal senso il presidente della FIFA Gianni Infantino è un grande sostenitore dell'idea.