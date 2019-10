Spagna, Albiol esalta Sergio Ramos: “Un orgoglio. Sarà ricordato come uno dei migliori della storia…”

Non basta l’1-1 contro la Norvegia alla Spagna per accedere ad Euro 2020, ma la serata delle Furie Rosse è comunque una festa, almeno per il capitano Sergio Ramos. Il centrale spagnolo ha raggiunto quota 168 presenze con la maglia delle Furie Rosse. Un traguardo che lo lancia in testa alla speciale classifica, superando anche Iker Casillas.

Come riporta Mundo Deportivo, il suo compagno di squadra, Raul Albiol ha voluto esprimersi sul grande obiettivo ottenuto dal capitano: “Sarà ricordato come uno dei migliori della storia. È un orgoglio per noi essere i suoi compagni di squadra e vederlo realizzare qualcosa di così complicato come il numero record di partite. Sono sicuro che continuerà ad incrementare questo record e quando ritirerà sarà ricordato come uno dei migliori giocatori nella storia del calcio. Abbiamo avuto fortuna ad averlo al nostro fianco”, ha detto Albiol.

QUALIFICAZIONE – E dopo la mancata qualificazione dopo il pari di Oslo, il difensore ex Napoli ha aggiunto: “È stato un peccato pareggiare all’ultimo perché erano i punti che ci avrebbero dato il passaggio ad Euro 2020. Non siamo riusciti a chiudere il girone e dovremo farlo martedì in Svezia, dove ci aspetta una partita simile”, ha concluso il difensore.