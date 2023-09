Spagna, anche Casillas tra i candidati per rimpiazzare Rubiales

Luis Rubiales non è più il presidente della Federazione calcistica della Spagna. È ufficiale. Il tanto chiacchierato dirigente ha deciso di rassegnare le dimissioni dopo le tante accuse ricevute nelle ultime settimane per aver baciato senza alcun consenso la calciatrice Jenni Hermoso. Oltre la denuncia della stessa. Ora il posto è rimasto vacante e la Spagna riflette sul successore. In pole c'è l'ex arbitro Antonio Mateu Lahoz, che appare l'opzione più logica e probabile. Nel taccuino, inoltre, sono anche scritti i nomi di Mateu Alemany che ha appena lasciato il Barcellona e di Iker Casillas. Anche l'ex portiere del Real Madrid e della Nazionale delle furie rosse appare come un ottimo candidato alla carica, secondo Relevo. Inoltre è ben visto da tutti e dalla sua avrebbe l'unanimità delle decisioni.