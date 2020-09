Spagna, beffa per Adama Traoré: positivo al coronavirus salta gli impegni con la Nazionale

Brutta beffa per l’esterno del Wolverhampton Adama Traoré che si preparava al debutto con la Nazionale spagnola. L’esterno, convocato per la prima volta dalle Furie Rosse, è risultato positivo al Covid-19 e dovrà rinunciare alla chiamata del ct Luis Enrique.

Adama Traoré positivo al coronavirus

Aspettava da tempo questa convocazione, ma Adama Traoré dovrà ancora attendere prima di fare il proprio debuto con la Spagna. Dopo la fantastica stagione vissuta col Wolverhampton, l’esterno già pregustava l’esordio sotto la guida di Luis Enrique e invece il Covid-19 si è messo di mezzo. Stando a quanto si apprende dai media spagnoli e da quelli inglesi, il calcaitore non lascerà l’Inghilterra in quanto il suo tampone per il coronavirus ha dato esito positivo. Difficile che il classe 1996 possa risultare negativo al secondo tampone e dunque aggregarsi ai compagni di Nazionale almeno in vista della seconda partita in programma.

