Spagna, Brahim Diaz: “Passato un periodo difficile, vivo un sogno”

Brahim Diaz racconta le sue sensazioni dal ritiro della Nazionale spagnola

Nella Spagna di Luis Enrique c'è un po' di Milan. A tingere di rossonero il ritiro degli ex campioni del mondo è Brahim Diaz, convocato dal Commissario Tecnico dopo le buone prestazioni con il club italiano. Il giocatore racconta le sue emozioni durante la conferenza stampa: "Mi sento bene, sto meglio. Ho passato un periodo difficile ma ora sto molto meglio e sto realizzando un sogno. Ringrazio il mister per l'opportunità ed i compagni di squadra per l'accoglienza. Ci aspettano due finali, dobbiamo vincerle entrambe. Non riesco ad immaginare un mondiale di calcio senza la Spagna. È un sogno essere qui ma ora la cosa più importante è vincere la gara di giovedì. È un sogno che diventa realtà, ogni bambino sogna di giocare in nazionale. Sono a disposizione dell'allenatore e della squadra, voglio aiutare il gruppo. Milan? In rossonero sto giocando con continuità e sento la fiducia di mister e compagni, in questo modo posso mostrare le mie qualità. Sentirmi un pezzo chiave della squadra mi dà una marcia in più".