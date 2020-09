Spagna, che beffa per Adama Traoré: niente esordio a causa del Covid dopo prima chiamata in Nazionale

Niente debutto con la Spagna per Adama Traoré. L’esterno d’attacco del Wolverhampton aveva festeggiato la prima chiamata con le Furie Rosse da parte del ct Luis Enrique ma a causa delle positività al coronavirus aveva dovuto rinunciare alla prima sfida di Nations League contro la Germania. Adesso, nonostante il tampone negativo, a causa delle norme Uefa, è stato costretto ad abbandonare comunque il ritiro della squadra. Per lui niente match contro l’Ucraina.

Adama Traoré: che beffa!

Come ha annunciato nelle scorse ore la Spagna attraverso un comunicato apparso anche sui profili social, Adama Traoré non sarà a disposizione di Luis Enrique nemmeno per la gara contro l’Ucraina. Dopo aver saltato la partita contro la Germania per essere risultato positivo al coronavirus, l’esterno del Wolverhampton non potrà giocare neppure la prossima sfida di Nations League nonostante ormai sia negativo ai test. Il motivo è da ricollegarsi alle normative Uefa sul protocollo anti contagio. Infatti, in via precauzionale, è consigliabile in tali circostanze di separarsi dal resto della squadra.

Il giocatore, dunque, farà ritorno in Inghilterra e non prenderà parte alla sfida delle Furie Rosse.

TRASPARENZE PICCANTI PER COMPAGNA DI CALCIATORE