Spagna da record: in gol per 39 gare di fila e Morata… si supera

Spagna da record e Morata ‘mai così bene’. Come sottolinea Marca, le Furie Rosse, grazie al successo per 7-0 contro Malta, mettono a segno un importanto dato statistico: sono 39 le partite consecutive in cui la Roja va a segno.

L’ultima volta senza gol era stata contro l’Italia di Antonio Conte, nel giugno 2016. Come afferma il quotidiano spagnolo, la strisca di gol è la quarta migliore di sempre dopo l’Italia di Meazza (1931-1936), l’Argentina che arrivò a 44 partite tra il 1942 e il 1953, l’Inghilterra con 52 tra il 1894 e il 1901 e l’Ungheria addirittura a 72, tra il 1949 e il 1957.

MORATA – Ma oltre al curioso dato della Nazionale iberica, c’è anche un assoluto protagonista. Alvaro Morata, che ha aperto le danze nel match di ieri contro Malta, ha realizzato la sua settima rete consecutiva tra Atletico Madrid e Spagna. L’ex bomber anche di Juventus e Real Madrid non era mai andato oltre le 5 realizzazioni (nel 2012-13).