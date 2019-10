Spagna, duello tra i pali. Kepa sfida de Gea: “Voglio giocare sempre. Sono giovane e posso migliorare tanto…”

Questa sera la Spagna affronterà la Norvegia nel match valido per le qualificazioni ad Euro 2020. Le Furie Rosse vogliono vincere e confermare la classifica del loro gruppo portandosi a quota 21 punti. Per farlo il ct Moreno schiererà la formazione migliore anche se qualche dubbio pare poterci essere, soprattutto in porta dove Kepa e de Gea si contendono la titolarità.

C’è grande rivalità e competizione tra i due portieri spagnoli. L’estremo difensore del Chelsea è partito titolare quattro volte su cinque nelle ultime sfide, mentre de Gea si è dovuto accontentare di una sola presenza. In vista degli impegni contro Norvegia e Svezia, possibile un’alternanza tra i due, anche se Kepa ha confessato di desiderare di giocare tutte le gare.

TITOLARITA’ – Intervenuto in conferenza stampa nelle ore che precedono la gara odierna, l’estremo difensore spagnolo ha ammesso: “Il mio obiettivo è giocare sempre. Tutti i giocatori vogliono sempre essere nell’undici titolare. Mi alleno per questo e per aiutare sempre la Nazionale. Norvegia? Se sarà titolare proverò ad aiutare la squadra per vincere. Ai mondiali ho giocato a malapena ma ora è diverso. Sono cresciuto e migliorato. Sto bene e sono fiducioso per il futuro”.

CONCORRENZA – E sulla sfida interna con de Gea, portiere del Manchester United: “Ogni volta che c’è un ballottaggio tra membri della squadra è positivo. La concorrenza aiuta a migliorare. Devi fidarti delle tue qualità e basta. Anche se la stampa parla, tu devi far parlare il campo. Rispetto al passato e all’Atletico Bilbao sono cresciuto molto. Sono maturato come persona oltre che come calciatore. Posso ancora migliorare perché sono giovane”.