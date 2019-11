Spagna, i convocati del ct Moreno diventano…opere d’arte

Ci sono due italiani tra i convocati della Spagna per le prossime sfide di qualificazione a Euro 2020 contro Malta e Romania. Ma la vera notizia non è questa, bensì il modo in cui il ct Robert Moreno ha deciso di chiamare a sé i suoi giocatori.

Attraverso un filmato pubblicato sul profilo Twitter della Roja, i calciatori sono diventati opere d’arte. Tutti i convocati sono stati rappresentati all’interno di un quadro nel Museo del Prado. Questo l’elenco completo e il tweet della Spagna:

Portieri: Arrizabalaga, De Gea, Pau López.

Difensori: Sergio Ramos, Raúl Albiol, Pau Torres, Iñigo Martínez, Jesús Navas, Carvajal, Gayá, Bernat.

Centrocampisti: Sergio Busquets, Fabián, Saúl, Thiago Alcantara, Cazorla, Rodri

Attaccanti: Rodrigo Moreno, Álvaro Morata, Paco Alcácer, Oyarzabal, Gerard Moreno, Dani Olmo.