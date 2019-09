Spagna, il ct esalta Fabian Ruiz: “Orgogliosi di avere un calciatore che lotta per lo scudetto”

Parole al miele per il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz, direttamente dal ct della Spagna, Roberto Moreno. A margine della gara delle Furie Rosse contro la Romania, il commissario tecnico ha parlato in modo particolare, ed in maniera positiva, del classe 1996.

Elogi importanti per quello che è diventato a tutti gli effetti un perno della squadra di Carlo Ancelotti e sta conquistando sempre più spazio anche con la propria Nazionale: “Abbiamo seguito Fabian con l’Under21, con il Betis e, ora, con il Napoli. È evidente che abbia fatto un salto di qualità. Giocare in Italia non è facile. Giocare in una squadra come il Napoli, che lotta per lo scudetto con la Juventus, non è da tutti. Siamo felicissimi di averlo qui con noi. Dobbiamo essere orgogliosi quando un ragazzo va all’estero e diventa una pedina così importante in una grande squadra”, ha detto Moreno su Fabian Ruiz.