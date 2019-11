Spagna, il retroscena sull’addio di Moreno: in lacrime negli spogliatoi davanti alla squadra

Robert Moreno lascia la guida della Spagna e non sarà in panchina per il prossimo Europeo. L’ormai ex ct si fa da parte, per decisione della federazione spagnola, e lascia il posto al rientrante Luis Enrique. Una decisione, quella della Federcalcio iberica che ha scatenato l’ira della stampa e non solo.

Stando a quanto riporta Marca, l’addio è stato davvero doloroso per Moreno che, al termine della gara disputata nella serata di ieri, dopo aver disertato la conferenza stampa di routine, si sarebbe lasciato andare ad un pianto a dirotto al momento di comunicare ai suoi calciatori l’addio. Negli spogliatoi spazio ai sentimenti al momento dell’annuncio. Moreno lascia la Spagna dopo aver ottenuto nel cammino di qualificazione ad Euro 2020 8 vittorie e 2 pareggi.